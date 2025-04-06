بعد وفاته، معلومات عن ميشيل أُحد أشهر أثرياء الإسكندرية وصاحب أسطول السيارات الفاخرة (صور)

توفي ظهر اليوم، ميشيل أحد، أحد أشهر أثرياء الإسكندرية، الذي عُرف بحبه للسيارات الفارهة وامتلاكه لمجموعة نادرة من أرقى الماركات العالمية.

أسطول سيارات بملايين الجنيهات

اشتهر ميشيل أحد بامتلاكه سيارات فاخرة نادرة، حيث كان يقتني ماركات مثل فيراري، لامبورجيني، بنتلي، رولز رويس، بوجاتي، ومرسيدس، وكانت كل سيارة تُصنع خصيصًا له بتكلفة تصل إلى ملايين الجنيهات، وكان يمتلك جراجًا ضخمًا أسفل عقاره بشرق الإسكندرية لتخزين سياراته، وإذا وجد أن هناك سيارة أخرى مشابهة لسيارته في مصر، كان يتخلص منها على الفور.

علاقته الوطيدة بالفنانين

كان ميشيل أحد شخصية محبوبة في الإسكندرية، حيث كان الشباب يتجمعون حول سياراته النادرة لالتقاط الصور معها، كما ارتبط بصداقات قوية مع نجوم الفن في مصر، مثل نبيلة عبيد، ليلى علوي، فريد شوقي، ومحمود عبد العزيز، وكان يقيم لهم حفلات خاصة، وكان أشهرها حفل عيد ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي، الذي جمع كبار رجال الأعمال والفنانين.

عادات غريبة وحياة باذخة

عُرف عن ميشيل أحد بعض العادات الفريدة، مثل رفضه تناول الطعام خارج المنزل إلا بأدواته الشخصية المعقمة، وإذا نسيها كان يفضل الأكل بيديه بعد تعقيمها بالليمون، كما كان يمتلك يختًا فاخرًا راسيًا في نادي الرياضات البحرية، يحمل اسم شركته لتجارة الأدوات الكهربائية، وكان يقضي معظم وقته بين اليونان وأوروبا.

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