الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

استدعاء مالك محل تجاري شب بداخله حريق هائل في حلوان

حريق، فيتو
حريق، فيتو

قررت نيابة حلوان الجزئية استدعاء مالك  محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان، بعد أن شب بداخله حريق هائل.

 

وتبين من خلال المعاينة أن زيادة الأحمال وماس كهربي داخل محل تجاري أدت إلى نشوب الحريق والتهم العديد من محتويات المحل، وتم انتداب المعمل الجنائي لتقدير الخسائر.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان دون وقوع أي إصابات.

 


وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى داخل المحل.


حريق محل بحدائق حلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة  بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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