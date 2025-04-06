الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تكريم الموسيقار العالمي ميكيس ثيودوراكيس في أمسية يونانية بالأوبرا

الموسيقار الراحل
الموسيقار الراحل ميكيس ثيودوراكيس

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع السفارة اليونانية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلًا للأوركسترا السيمفونى الوطني للإذاعة والتليفزيون اليوناني (ERT).

تفاصيل حفل الأوركسترا السيمفونى اليوناني بالأوبرا  

ويأتى حفل الأوركسترا السيمفونى الوطنى للإذاعة والتليفزيون اليوناني (ERT) بقيادة ميخاليس أكونومو، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى لليونان وإعلان 2025 عامًا لتكريم المؤلف الموسيقى اليونانى الأسطورى ميكيس ثيودوراكيس وذلك فى الساعة الثامنة مساء الثلاثاء 8 أبريل على المسرح الكبير.   

ويشارك فى الحفل الميتزوسوبرانو نيفيلى كوتسيلى وكورال أكابيلا التابع لأوركسترا القاهرة السيمفونى تدريب مايا جيفينريا  . 

ويتضمن العمل الأيقونى للموسيقار العالمى ثيودوراكيس (زوربا اليونانى). 

الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس

يشار إلى أن ميكيس ثيودوراكيس أحد أبرز رموز الموسيقى فى اليونان والعالم وأحد أعمدة الثقافة الإنسانية فى القرن العشرين، ولد عام 1925 ورحل فى سبتمبر 2021، جمع في مسيرته بين عبقرية التأليف الموسيقى والنضال الوطنى والفكرى حيث قدّم أعمالًا أوركسترالية وموسيقى تصويرية لأفلام عالمية وكان أبرزها زوربا اليونانى، وإمتد تأثيره إلى ميادين السياسة حيث لعب دورًا محوريًا في مقاومة الديكتاتورية العسكرية التي حكمت اليونان فى الستينيات، وكان صوته معبرًا عن الشعب اليونانى في الداخل والخارج، نال تقديرًا عالميًا واسعًا إذ حصل على العديد من الجوائز الدولية وكرّمته أكبر المؤسسات الثقافية حول العالم منها جائزة من هيئة اليونيسكو بعنوان "الموسيقى الدولى لعام 2005.

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دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية اليونان اليوم الوطني لليونان الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس زوربا اليوناني الأوبرا

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