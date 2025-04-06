الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته في السلام

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص داخل شقته في السلام

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل غرفة نومة ب جروح وخدوش بيد في مدينة السلام.

العثور على جثة شخص بالسلام 
وكان قسم شرطة السلام، بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل غرفة نومة بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بجروح وخدوش فى اليد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات القضية.

واستمع رجال المباحث لأقول والدة المتوفي، واكدت انها دخلت غرفة نومة لايقاظة ليتناول الإفطار معها لكنها وجدته جثه هامده على سريرة وفى يده جروح وخدوش.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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