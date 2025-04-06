الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

سانشو يقود هجوم تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن انزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه ضد برينتفورد في إطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي ضد برينتفورد 


سانشيز
جيمس 
تشالوبه
توسين
غوستو 
كايسيدو
هول
مادويكي
إنزو
سانشو
نكونكو

ويدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة. ويتصدر ليفربول حاليًا ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة.

وكان البلوز قد حققوا فوزًا هامًا في الجولة الماضية على حساب توتنهام بهدف نظيف في ديربي لندن الذي أقيم على ملعبهم "ستامفورد بريدج". في المقابل، تلقى برينتفورد هزيمة خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

يذكر أن تشيلسي قد تفوق على برينتفورد في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

 

ويسعى الفريق اللندني لتحقيق أول انتصار له خارج ميدانه في الدوري الإنجليزي منذ فوزه على توتنهام في شهر ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل دافعًا إضافيًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة اليوم أمام برينتفورد العنيد على ملعبه.

 

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