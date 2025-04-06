القبض علي مطلق الرصاص في حفل خطوبة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على المتهم بإصابة أم العريس وطالب إعدادي بطلق ناري خلال حفل خطوبة، في قرية الطبايخة، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل اطلاق الرصاص بحفل خطوبة في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده بإصابة شخصين بطلق ناري خلال حفل خطوبة في قرية الطبايخة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ر، تبلغ من العمر 55 عامًا، أم العريس، وأحمد، يبلغ من العمر 14 عامًا، جاره، بطلق ناري على يد "ع.ع، يبلغ من العمر 45 عامًا، عم العريس كان بيجامله وأطلق أعيرة نارية أدت إلى إصابة المجني عليهما بالخطأ.

تم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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