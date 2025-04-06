بالأرقام، تعرف على أهم 10 سلع استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة رسمية إلى مصر يومي غدا الإثنين والثلاثاء ومن المقرر عقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسى.

وتُعد هذه الزيارة هي اللقاء الثاني عشر لماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه في 2017، مما يبرز أهمية العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة الواردات المصرية من فرنسا لتبلغ 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8 %. كما رصد الاحصاء أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024

أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024:

1. منتجات الصيدلة بقيمة 301.8 مليون دولار.

2. مركبات جوية بقيمة 198.2 مليون دولار.

3. حبوب بقيمة 182.6 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 158.8 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 99.2 مليون دولار.

7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 73.3 مليون دولار.

8. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 70.7 مليون دولار.

9. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 58.6 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 51.7 مليون دولار.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.4%

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتسجل 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7%.

العلاقات الثنائية بين البلدين

وكان الرئيس السيسي، تلقى في وقت سابق اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

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