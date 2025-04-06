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انطلاق المؤتمر الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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تنظم كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات المؤتمر  الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية بالكلية، تحت عنوان " التقاطعية فى الأدب واللغة والترجمة ". 

انطلاق المؤتمر الدولى الخامس لقسم اللغة الإنجليزية بألسن عين شمس

ويقام المؤتمر تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وأمانى أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسلوى رشاد، عميد الكلية، وأشرف عطية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور فدوى كمال عبد الرحمن، مقرر المؤتمر، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٥، صرح بذلك سلوى رشاد، عميد الكلية.


وأوضحت فدوى كمال عبد الرحمن، مقرر المؤتمر أن  المؤتمر يستضيف  مشاركين من الجامعات المصرية كافة ومن الجامعات العربية فى العراق والأردن ومن جامعة هونج كونج بالصين.

 

 كما يستضيف متحدثين رئيسيين متميزين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ومن أسبانيا ومن جامعة القاهرة. يتضمن المؤتمر كذلك ندوات متخصصة فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى الترجمة يتحدث من خلالها محمود عبد العاطى محمد كبير مترجمى اللغة العربية بالبنك الدولى وسامح الشرقاوى المترجم  والمدرب الدولى الحائز على شهادة الأيزو فى الترجمة.

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