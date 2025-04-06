22.4 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2024.. الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية تسجل 241.7 مليون دولار.. وقيمة الاستثمارات الفرنسية بالقاهرة تبلغ 483.8 مليون دولار

زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة رسمية الى مصر يومي الإثنين والثلاثاء ويعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتُعد هذه الزيارة هي اللقاء الثاني عشر لماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه في 2017، مما يبرز أهمية العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري غدا

وتعقد بالقاهرة غدا الإثنين جلسة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد من المؤشرات بشأن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وأشارت إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.4%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8 %.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتسجل 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7%.

أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024:

1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.



2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.



3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.



4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.



5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.



6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.



7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.



8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.



9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.



10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.



أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024:

1. منتجات الصيدلة بقيمة 301.8 مليون دولار.



2. مركبات جوية بقيمة 198.2 مليون دولار.



3. حبوب بقيمة 182.6 مليون دولار.



4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 158.8 مليون دولار.



5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.



6. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 99.2 مليون دولار.



7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 73.3 مليون دولار.



8. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 70.7 مليون دولار.



9. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 58.6 مليون دولار.



10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 51.7 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 18.2 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 44.3 %.

زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى مصر يومي الإثنين والثلاثاء

ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية إستعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الاثنين والثلاثاء.

تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية

وكان الرئيس السيسي، تلقى في وقت سابق اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك

وفقا لتصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فإن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري الواعد.

وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي في المجال الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر ستظل وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الفرنسيين، وأن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.

وزير التجارة الخارجية الفرنسي: تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة

ووفقا لتصريحات أكد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة، مشيرا إلى البعثة التجارية التي سينظمها "مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيين" (CCE) إلى مصر في مايو 2025، والتي ستتيح للشركات الفرنسية إمكانيات لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

وأضاف أن فرنسا تعد إحدى أهم الدول المستثمرة في مصر في قطاعات النقل والبنية التحتية والمشروعات الزراعية والطاقة والتصنيع.

وقد استعرض الوزيران الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدين بنجاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي الأخير الذي عُقد في باريس ومارسيليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.