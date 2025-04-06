22.4 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال 2024

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.4%

وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8 %.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتسجل 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7%.

أهم 10مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024:

1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.

3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.

6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.

7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.

8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.

9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.

10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.



أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024:

1. منتجات الصيدلة بقيمة 301.8 مليون دولار.

2. مركبات جوية بقيمة 198.2 مليون دولار.

3. حبوب بقيمة 182.6 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 158.8 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 99.2 مليون دولار.

7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 73.3 مليون دولار.

8. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 70.7 مليون دولار.

9. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 58.6 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 51.7 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر



وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 18.2 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 44.3 %.

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