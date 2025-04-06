الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

22.4 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 22.4%

 

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8 %.

 

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 

 

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتسجل 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7%.

أهم 10مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024:

1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.
8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.
9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.


أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024:

1. منتجات الصيدلة بقيمة 301.8 مليون دولار.
2. مركبات جوية بقيمة 198.2 مليون دولار.
3. حبوب بقيمة 182.6 مليون دولار.
4. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 158.8 مليون دولار.
5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.
6. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 99.2 مليون دولار.
7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 73.3 مليون دولار.
8. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 70.7 مليون دولار.
9. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 58.6 مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 51.7 مليون دولار.

 

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر


وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 18.2 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 44.3 %.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

الأكثر قراءة

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وإدارة وتشغيل المونوريل

بعد زيادة القوة العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط، جنرال يكشف حرب جديدة مع دولة بالمنطقة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

رئيس الشيوخ يكشف تداعيات إشكالية قانونية بسبب طلب موظفة السفر للقدس

رسالة مفاجئة من المدير الفني لمنتخب كرة اليد

منوعات

المزيد

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

المزيد

خدمات

المزيد

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة صحية للمعلمين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ ورفع البلاء

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بعودة الشخص المفقود

المزيد
الجريدة الرسمية