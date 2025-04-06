الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني غدا

محمد شوقي
محمد شوقي

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السَوداني  في الثانية عشرة ظهر غدٍ الاثنين بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وذلك للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎
يعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.
يمثل الأهلي في الاجتماع الفني  محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.
ويخوض النادي الأهلي مرانه الأول في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا «السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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