رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة الإفراج الجمركي وقانون التجارة

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية وطلبات المناقشة الموجهة إلى الحكومة، بالإضافة إلى إحالة عدد تقارير اللجان للحكومة.

آليات المالية في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

تطوير النظام الجمركي المصري

كما يناقش الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.

دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة

ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، إحالة عدد من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة، حيث تتضمن تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط

كما يحيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

كما يحيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن دراسة التعاون مع الجانب السنغافوري في مجال التدريب المهني وإمكانية فتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية مستقبلا في سنغافورة.

وتتضمن الإحالات تقريري لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني بشأن إنشاء صرف صحي بقريتي المنصورية ونجع ونس - محافظة أسوان، وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة - مركز دراو - محافظة أسوان.

الإنفاق على الرسائل العلمية بالكليات العملية

ويحيل مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين الأنطوني، بشأن الإنفاق على الرسائل العلمية بالكليات العملية".

كما يحيل اقتراح النائبة حنان سليمان، بشأن سبل تنظيم التحاق طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن تخصيص قطع أراض لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر ١٥ مايو.



كما تتضمن الإحالات تقريرا لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة ريهام عفيفي، بشأن ضرورة مراجعة كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية داخل كافة الملاعب الرياضية أثناء التدريبات والفعاليات الرياضية.

ويحيل مجلس الشيوخ، طلب النائب طارق عبد الهادي بشأن توجيه الشباب والرياضة بتنظيم إجراءات التثبيت من الأعمار السنية للرياضيين من النشء.

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