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الكرة الطائرة، الزمالك يلتقي بطل بتسوانا في بطولة أفريقيا للسيدات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام فريق ستارز بطل بتسوانا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا في نيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع ستارز بطل بتسوانا في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام فريق السجون الكيني بنتيجة (3-0)، وذلك قبل تحقيق الفوز في الجولة الثانية أمام فريق تشيف نافال النيجيري بنفس النتيجة.

ويلعب الزمالك ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

مريم متولي - ميلكا لوبيسكا - نورا عزمي - داليا المرشدي - شروق فؤاد - أيسل نديم - ندى مرجان - سابين عابد - هنا المصري - نهي عادل - تقى مدحت - بسنت محمد.

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