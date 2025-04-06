أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

حصلت "فيتو" على أسماء 5 متوفين ومصاب حادث الطريق الإقليمي بالقرب من دخلة مدينة 6 اكتوبر وبعد كارتة الخطاطبة بالمنوفية والمتوفون هم: "أمال حسين السبع" 51 سنة مقيمة في روض الفرج، و"ايه صابر درويش" 20 سنه مقيم بالبساتين، و"بشرى حسين السبع" 54 سنة مقيمة بالبساتين، و"تمارا محمد رياض" عامين، و"أحمد محمد سليمان".

بينما أصيب "محمد رياض" بغيبوبة تامة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى أشمون العام.

مصرع 5 أشخاص فى حادث على الاقليمى

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب شخص واحد في حادث تصادم سيارة سيزوكي وتريلا على الطريق الإقليمي بالقرب من دخله مدينة 6 أكتوبر بعد كارتة الخطاطبة وتم نقل الجثامين والمصاب لمستشفى أشمون العام.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بإستقبال مستشفى أشمون العام عدد 5 جثث ومصاب إثر حادث تصادم على الطريق الإقليمي.

وتم الدفع برجال الحماية المدنية والمعدات وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الماره، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر أن المتوفين كانوا يقضون إجازة العيد بقرية مؤنسة التابعة لدائرة مركز أشمون قبل أن يلقوا مصرعهم أثناء عودتهم اليوم للقاهرة.

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