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محافظات

كانوا راجعين من إجازة العيد، مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع 4 أشخاص من
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة

لقي 5 أشخاص مصرعهم منهم 4 من أسرة واحدة، وأصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة سوزوكي وتريلا على الطريق الإقليمي بعد كارتة الخطاطبة في محافظة المنوفية وتم نقل الجثامين والمصاب لمستشفى أشمون العام.

تفاصيل مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يفيد بإستقبال مستشفى أشمون العام 5 جثث بينهم 4 من أسرة واحدة، ومصاب إثر حادث تصادم على الطريق الإقليمي.

وتم الدفع برجال الحماية المدنية والمعدات وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرى أخرى أمام المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وأكد مصدر أمنى أن المتوفين كانوا يقضون إجازة عيد الفطر بقرية مؤنسة التابعة لدائرة مركز أشمون قبل أن يلقوا حتفهم اليوم أثناء عودتهم للقاهرة.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية المنوفية مستشفي اشمون العام مركز أشمون مستشفي اشمون

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