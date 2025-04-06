بدء جلسة النطق بالحكم على 16 متهما بالاتجار في البشر

تنظر محكمة جنايات مستأنف الجيزة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على 16 متهما بالاتجار في البشر.

المتهمين بالاتجار في البشر

وجاء في تحقيقات القضية رقم 9826 لسنة 2022، جنايات أول أكتوبر، أن المتهمين الـ16 بجرائم هجرة غير شرعية.

وفي الجلسة السابقة طالب دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين وما تلاها من إجراءات، وبطلان شهادة الشاهد الأول وهو الشاهد الوحيد ضد المتهمين.

ودفع بعدم اتصال المتهمين بالواقعة محل الاتهام وعدم اتصالهم بالفاعل الأصلي للجريمة، وخلو أقوال جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الأول، وأقول المجني عليهم، من أي سابقة معرفة بالمتهم الثاني والثالث.

ودفع الحاضر عن المتهمين بخلو تقرير الفحص الفني لهواتف موكليه من أي دور للمتهمين في جريمة الهجرة غير الشرعية، ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الهجرة غير الشرعية، لخلو الأوراق من دخول أي من المسافرين إلى أي دولة بطريقة غير شرعية.

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