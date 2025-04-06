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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 73 نقطة قبل مباراة الريدز أمام فولهام بالجولة الـ 31 من البريميرليج وديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 62 نقطة
3- نوتينجهام فورست 57 نقطة
4- تشيلسي 52 نقطة
5- مانشستر سيتي 51 نقطة
6- أستون فيلا 51 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
8- برايتون 47 نقطة
9- بورنموث 45 نقطة
10- فولهام 45 نقطة
11- كريستال بالاس 43 نقطة
12- برينتفورد 41 نقطة
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة
14- إيفرتون 35 نقطة
15- وست هام يونايتد 35 نقطة
16- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
17- وولفرهامبتون 32 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19= ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 


ليفربول يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.


إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:
- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.
- وست هام يونايتد
- ليستر سيتي
- توتنهام


وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، ما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.


ويبقى فارق الأهداف في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

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