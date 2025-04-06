الأحد 06 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية يعزي نقيب الصحفيين في وفاة شقيقته

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

تقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعزاء والمواساة إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في وفاة شقيقته، والتي انتقلت إلى مثواها الأخير فجر اليوم الأحد.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص التعازي والمواساة  لنقيب الصحفيين وأسرته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وأهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان نقيب الصحفيين أعلن وفاة شقيقته انتصار البلشي، بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت لأسابيع. 

وفاة شقيقة نقيب الصحفيين 

وقال البلشي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، تشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية، وتحديد موعد العزاء لاحقًا في القاهرة. 

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