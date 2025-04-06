انطلاق موسم القمح المحلي 15 أبريل الجاري.. بدء الحصاد مبكرا في الفيوم واستلام 70 ألف طن.. التموين تستهدف تجميع 5 ملايين طن.. وسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، والمقرر انطلاقه في 15 أبريل الجاري، حيث اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان نجاح عملية التوريد وتوفير القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على دعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.

انطلاق موسم التوريد في الفيوم قبل الموعد الرسمي

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 في محافظة الفيوم، موضحا أن نضج المحصول مبكرًا في الفيوم، نظرًا لطبيعتها الصحراوية، ساهم في تعجيل عملية الحصاد والتوريد قبل موعد الموسم الرسمي.

وفي أول أيام التوريد، تم استلام نحو 70 طنًا من القمح المحلي الجديد من صومعة طامية بالفيوم.

وأكد الوزير أن هذا التوريد المبكر يعكس جاهزية الوزارة لاستقبال المحصول وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين.



تحديد سعر توريد مشجع للمزارعين

وحددت الوزارة سعر توريد إردب القمح المحلي لهذا العام بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر يفوق سعر القمح المستورد.



ويهدف هذا التسعير إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تم تقديم مجموعة من الحوافز الإضافية للمزارعين، مما يعكس حرص الدولة على دعمهم وتعزيز الإنتاج المحلي.

استعدادات المحافظات لاستقبال المحصول

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت مديرية التموين عن تجهيز 37 موقعًا تشمل الصوامع والشون والهناجر بمختلف المراكز والمدن والقرى، بسعة تخزينية تصل إلى 270 ألف طن قمح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية التوريد وتوفير التسهيلات للمزارعين.

أما في محافظة المنيا، فقد أنهت مديرية الزراعة استعداداتها لبدء موسم حصاد 212,972 فدانًا من محصول القمح،تم توعية المزارعين بكيفية الحصاد والحفاظ على المحصول وتقليل نسب الفاقد، بالإضافة إلى تحديد مراكز التجميع المعلنة من قبل وزارة التموين.

تطوير البنية التحتية للتخزين

وعملت الوزارة على التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لزيادة السعة التخزينية للقمح، حيث ارتفعت من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى أكثر من 5.5 مليون طن حاليًا.

ويهدف هذا التوسع إلى تقليل الفاقد الذي كان يحدث في الماضي بسبب التخزين في الشون الترابية، وضمان الحفاظ على جودة المحصول.

تسهيلات وإجراءات لدعم المزارعين

وأكد الوزير شريف فاروق أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، من خلال توفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم.

كما شدد على ضرورة تسليم مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتيسير الإجراءات على المزارعين ودفع مستحقاتهم في أسرع وقت.

وتستهدف الحكومة استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الجديد، وذلك في ظل استقرار أسعار القمح العالمية، مما يعزز من فرص تحقيق هذا الهدف.

كما تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة الخبز المدعم، لضمان توفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين.

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