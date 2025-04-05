السبت 05 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في قطر

اسعار الذهب فى قطر
اسعار الذهب فى قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم السبت 5-4-2025، استقرارا بجميع الأعيرة في التعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 354 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 325 ريالات، بينما سجل عيار 21 في قطر 310 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 266 ريالا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 206 ريالات.

 

الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025

وأشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج".

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