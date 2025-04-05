محافظ سوهاج ينعي النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

نعى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى النائبة "رقية الهلالي"عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بسوهاج، التي وافتها المنية اليوم.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة فى مصابهم الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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