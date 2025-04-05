محافظ سوهاج يسلم 55 "نموذج 8" تصالح للمواطنين

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 55 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي مركز سوهاج، ممن تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء واستوفوا الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة العليا للتصالح، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأكد المحافظ أن الدولة جادة في دعم المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على أن نموذج "8 تصالح" يُعد بمثابة وثيقة رسمية تُمكن المواطن من تقنين وضعه، وتتيح له توصيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلًا عن حمايته من أي حملات إزالة مستقبلية.

وأضاف " سراج " أن الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن حرص المواطن على إنهاء الإجراءات القانونية يأتي لمصلحة المواطن في المقام الأول، موجها بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المتبقية، والعمل على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمواطنين لمساعدتهم على استيفاء أوراقهم.

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