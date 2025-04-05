السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

تشغيل 3 حضانات وصيدلية بمستشفى أخميم فى سوهاج

الدكتو عمرو دويدار
الدكتو عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فيتو

اعلن الدكتور الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تطوير عدد من الخدمات بمستشفى أخميم المركزي، وكان أبرزها إضافة 3 حضانات لقسم الحضانات بالمستشفي لتصبح الطاقة الإستيعابية للقسم 18حضانة  .

 

 وأضاف "دويدار" أنه تم أيضا تفعيل وتشغيل صيدلية داخلي 24 ساعة لضمان تكامل الخدمات بالمستشفي لأهالي المركز، ووجه  "دويدار" بتفعيل وتجهيز قسم عناية أطفال بالمستشفي في أسرع وقت، مؤكدًا علي تذليل كل العقبات أمام تجهيزه، وتوفير كل أوجه الدعم ليكون جاهزا في أقرب وقت لخدمة المواطنين.

 

ومن جانبه ثمن دويدار جهود الفريق الطبي بالمستشفى، وعلي رأسهم الدكتور أمجد عادل مدير المستشفي، والذي تولي إدارة المستشفى منذ أيام خلال حركة التغييرات الأخيرة التي أجراها دويدار، حيث عمل قبل ذلك مديرًا لمستشفى جهينة المركزي لمدة عامين وحقق نجاحات متميزة بها، والدكتور أمجد نعيم رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى والدكتور محمود علي رئيس قسم الحضانات والدكتورة أنوار البدري مدير قسم الصيدلة علي مجهوداتهم لخدمة وراحة المرضي

 

جدير بالذكر أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد أكبر حركة تغييرات علي مستوي مديري المستشفيات والإدارات الصحية، وذلك لتبادل ونقل الخبرات وتجديد الدماء داخل القطاع الذي يشهد مؤخرًا نقلة نوعية كبيرة علي جميع المستويات

 

 

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ادارة المستشفى الحضانات الصيدلة الطاقة الاستيعابية رئيس الهيئة عمرو دويدار

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