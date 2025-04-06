الأحد 06 أبريل 2025
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اقتصاد

خبير: اندماج شركات الأسمدة يزيد الإنتاج والصادرات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أكد سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن هناك إقبالا كبيرا على الأسمدة الزراعية ومنتجاتها، مشيرا إلى أن لدينا العديد من المصانع والشركات مثل أسوان وكيما وموبكو وغيرها.

وأضاف أنه في حالة الاندماج بين عدد من الشركات، فإن ذلك يهدف إلى تكوين كيانات أكبر وهو ما يسمح بالتوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات وتلبية الطلب المتزايد على تلك المنتجات وكذلك خفض النفقات وتكاليف الإنتاج وتحقيق التكامل بين الشركات من حيث توفير الماكينات والمعدات بالشركات الأخرى المملوكة لنفس الجهة الإنتاجية أو الاستفادة العلامات التجارية الخاضعة تحت نفس المؤسسة.

وتابع أن قطاع الأسمدة، هو قطاع ذا طبيعة خاصة وحجم أرباحه عالية والتأمينات الخاصة به عملاقة وهي أبرز الصناعات التحويلية كثيفة العمالة، كذلك الإنتاج فإن التوسع في الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي تحقيق أرباح رأسمالية كبيرة، حيث إن هذا القطاع يحقق أرباح ضخمة للغاية، وهو قطاع واعد ولديه فرصة كبيرة للتصدير وبالتالي تحقيق أرباح مضاعفة نتيجة عمليات الاندماج أو الاستحواذ على شركات مشابهة؛ وبالنسبة للبورصة فإن هذا القطاع نشط للغاية وتحقيق أرباح تجعل قطاع الأسمدة والكيماويات ينافس قطاعات العقارات والبنوك وإن كانت هناك مقاييس مختلفة ومواعيد مختلفة لتحقيق الأرباح ونتائج أعمال الشركات التابعة لها.

 

تعاملات جلسة الخميس 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس، أول جلسات البورصة عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع  المخاوف من تأثيرات سلبية  لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية, وسجل رأس السوقي نحو 2.240 تريليون جنيه، لتخسر نحو 8 مليارات جنيه.  

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02%  عند مستوى 31699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64%  عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02%  عند مستوى 13944 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47%  عند مستوى 9088 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 12514 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16%  عند مستوى 3323 نقاط.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس قبل  الماضي، قبل ساعات من إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

 

مؤشر البورصة الرئيسي 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

 

تداولات الأربعاء 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء قبل الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.234 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 39423 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13963 نقطة.

 

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12342 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3309 نقاط.

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع 

وتراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء قبل الماضي، جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة.

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