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رياضة

بطولة أفريقيا، "سيدات طائرة الزمالك" يفوز على تشيف نافال النيجيري

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره تشيف نافال النيجيري بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على صالة "موشود إبيولا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 ابريل الجاري.

طائرة سيدات الزمالك وتشيف نافال النيجيري

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25/14
25/20
25/16

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره سبيابكينج ستارز البتسواني، غدًا الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كلًا من، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

الجهاز الفني لـ طائرة سيدات الزمالك 

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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