حي العجمي: شكوي موظفي إشغال الطريق قديمة ورغم ذلك حققنا فيها

أكد حي العجمي برئاسة المهندسة نور الهدى محمد، أن الحي لم يتلق شكاوي تخص موظفي إشغال الطريق بالحي، وأن الشكوي التي يجري تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قديمة، ولم يتقدم أحد إلي الحي بشكوي رسمية كما يجري تداوله، وهي حتي الآن مجرد فرقعة سوشيال ميديا.

وأوضح الحي، أنه رغم ذلك جري البحث عن أسماء من في الشكوي ولم يتوصل لأحد حقيقي من الذين تضمنتهم الشكوي، سوي اسم واحد لصاحب محمصة شهيرة، أكد أنه لم يتقدم بالشكوى والاسم غير صحيح وكذلك رقم البطاقة، كما أن الأجهزة الأمنية تحرت عن الشكوي ووصلت لنفس الشخص والذي أكد أنه لم يتقدم بشيء.

الشكوي المتداولة

وشدد مسئولو الحي، انه لا تهاون مع موظف يتجاوز في عمله، ومن لديه شكوي حقيقية عليه التوجه لمكتب رئيس الحي، وخدمة المواطنين مفتوح، ولا نتأخر عن أي شكوي حقيقية تخص المواطنين، وما يحدث علي صفحات الفيس بوك هو نوع من ترويج الإشاعات، ولو تقدم احد بشكوي وثبت صحتها سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، وسبق أن جري نقل ومعاقبة موظفين شكي منهم الجمهور وثبت صحة الشكوي فنحن لا تتستر علي أي موظف أو عامل بالحي، وهناك تعليمات من المحافظ مشدده في هذا الشأن.

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