دورتموند يهزم فرايبورج برباعية في الدوري الألماني

فاز نادي بوروسيا دورتموند على فرايبورج بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الألماني.

دورتموند يهزم فرايبورج

افتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق كريم أديمي، بينما أحرز كارني تشوكويميكا الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وسجل سيرهو جيراسي الهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يسجل جيمي بينو جيتينز الهدف الرابع في الدقيقة 78.

فيما سجل فرايبورج الهدف الأول في الدقيقة 88 عن طريق ماكسيميليانو أيجيستين.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد نادي فرايبورج عند النقطة الـ42 في المركز السابع.

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