بمشاركة عبد القادر، قطر يخسر من الخور بهدف نظيف في الدوري القطري

الدوري القطري، خسر فريق قطر من الخور بهدف دون رد على ملعب "سحيم بن حمد" ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري القطري.

أحرز هدف الخور لاعبه ريكاردو جوميز في الدقيقة 59

تشكيل الخور تمام قطر

تشكيل قطر القطرى

وتواجد المصري أحمد عبد القادر والجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعبا الأهلى السابقين ضمن التشكيل الأساسي لفريق قطر.

ترتيب الخور وقطر

يحتل نادي قطر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 22 نقطة، بعدما تعادل مع العربي في الجولة الماضية، بينما يحتل الخور المركز الثاني عشر الأخير برصيد 13 نقاط،

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