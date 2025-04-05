ردا على رسوم ترامب، ألمانيا تدرس سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي بالولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، أن ألمانيا تدرس سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي من الولايات المتحدة بقيمة 113 مليار يورو. بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

ألمانيا تدرس سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي لدى الولايات المتحدة



وجاء في المقال الذي نشرته "ديلي تلجراف" أن ألمانيا تدرس سحب احتياطياتها الذهبية من خزائن نيويورك بسبب التهديدات الناتجة عن السياسات المتطرفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضافت الصحيفة أن ألمانيا خزنت لعقود 1200 طن من احتياطياتها الذهبية في خزائن عميقة تحت الأرض في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مانهاتن. ويعد الاحتياطي الذهبي لألمانيا ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، كان رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، قد صرح سابقا بنشوء نظام عالمي جديد في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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