السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ردا على رسوم ترامب، ألمانيا تدرس سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي بالولايات المتحدة

سبائك ذهب، فيتو
سبائك ذهب، فيتو

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، أن ألمانيا تدرس سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي من الولايات المتحدة بقيمة 113 مليار يورو. بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

 

ألمانيا تدرس سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي لدى الولايات المتحدة
 

وجاء في المقال الذي نشرته "ديلي تلجراف" أن ألمانيا تدرس سحب احتياطياتها الذهبية من خزائن نيويورك بسبب التهديدات الناتجة عن السياسات المتطرفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

txt

ألمانيا تعلن تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال إلكترونيا في العالم


وأضافت الصحيفة أن ألمانيا خزنت لعقود 1200 طن من احتياطياتها الذهبية في خزائن عميقة تحت الأرض في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مانهاتن. ويعد الاحتياطي الذهبي لألمانيا ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، كان رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، قد صرح سابقا بنشوء نظام عالمي جديد في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا الولايات المتحدة يورو الرسوم الجمركية

مواد متعلقة

ألمانيا تعلن تفكيك أكبر شبكة لاستغلال الأطفال إلكترونيا في العالم

الأكثر قراءة

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

خطاب عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن الثانوية العامة والبكالوريا

تقلبات جوية بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

منوعات

المزيد

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

8 محطات فى حياة أحمد فتحى سرور (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية