السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بقنا

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب ٣ أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الزوايدة، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل وقوع حادث بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الزوايدة مركز نقادة.


وأسفر الحادث عن إصابة ت.م.م، تبلغ من العمر 34 عامًا، طبيبة في مستشفى حميات قنا، وع.ج، تبلغ من العمر 49 عامًا، ومنار.ن،  نور، تبلغ من العمر 20 عامًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام قرية الزوايدة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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