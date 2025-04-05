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رياضة

كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على سيراميكا 1-0 في الشوط الأول

المصري يتقدم على
المصري يتقدم على سيراميكا 1-0 في الشوط الأول، فيتو

تقدم فريق المصري على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بـكأس عاصمة مصر.

جاء هدف المصري عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 11.

 

تشكيل سيراميكا أمام المصري في كأس عاصمة مصر 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - أحمد عابدين - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - أحمد القندوسي -  أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - أحمد بيكهام - أحمد هاني - حسين حسني - محمد شكري - محمد رضا - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

تشكيل المصري ضد سيراميكا 

محمود جاد لحراسة المرمى 

كريم العراقي، محمود حمادة، محمد هاشم، ليستويل أمانكونا لخط الظهر 
سامادو أتدجيكو، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط 
أحمد القرموطي، كريم بامبو، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي

البدلاء: 
محمود حمدي، أحمد عيد، باهر المحمدي،  عمرو سعداوي،  يوسف الجوهري،  مصطفى أبو الخير،  أمادو با، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن.

مباراة المصري وسيراميكا 

 وتعد مواجهة الفريقين شرسة للغاية، حيث يبحث كل منهما عن الفوز لتحسين وضعه بجدول ترتيب المجموعة. 

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.

 

ترتيب المصري وسيراميكا 

يدخل سيراميكا المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز في لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصري المباراة في المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل في مباراتين.

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