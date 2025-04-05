وزير البترول يتفقد وحدة التحكم والأرصفة البحرية بميناء سوميد بالعين السخنة

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بميناء العين السخنة ووحدة التحكم الرئيسية بالميناء والأرصفة البحرية، ومرسى استقبال المنتجات والمازوت، وموقف مشروع إعادة تأهيل مرسى المنتجات وتنفيذ خطوط الأنابيب البحرية والبرية الجديدة لاستقبال وحدة التغييز الثانية لاستقبال الغاز الطبيعي المستورد وضخه فى الشبكة القومية للغازات للوفاء باحتياجات البلاد وقطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت خلال اشهر صيف 2025.

وخلال الجولة أكد المهندس كريم بدوى أن شركة سوميد لها دور مهم بما تمتلكه من تسهيلات وبنية أساسية ومستودعات تعتمد عليها الدولة وقطاع البترول من خلال العمل التكاملي فى استدامة استقرار وتأمين إمدادات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية خاصة قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ووجه بدوى بضرورة وضع خطط استباقية لضمان كفاءة التشغيل طوال الـ 24 ساعة، ووضع الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لتفادي أي مشاكل قد تعوق العمل، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لإدارة عمليات الميناء بما يمثله من أهمية حيوية للدولة، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم من الوزارة وشركة إيجاس وهيئة البترول لتحقيق ذلك، وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ووجه بدوى الشكر للقيادات والشركاء والعاملين فى الشركة على الجهود المبذولة والدور العظيم الذين يقومون به لنجاح منظومة تداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وفى عرض توضيحي حول تسهيلات منطقة سوميد البترولية أشار المهندس محمد عبدالحافظ رئيس الشركة إلى أن سوميد تمتلك بعدًا استراتيجيًا هامًا فى تأمين احتياجات مصر من الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما وفر لها مساهموها (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر) القدرة على التطوير المستمر وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتضمن العرض التوضيحى موقف تسهيلات استقبال الزيت الخام والمازوت بالسخنة والشحن بمنطقة سيدى كرير والصهاريج الخاصة بالتخزين، ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والرصيف البحرى الخاص بذلك ومشروع إنشاء خطوط انابيب الغاز البحرية والبرية الخاصة بمركب التغييز الثانية.

وقام الوزير ومرافقوه بجولة بحرية تفقد خلالها الرصيف البحرى ومراسى استقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية وسفينة التغييز الحالية الموجودة بالميناء، خلال استقبالها ناقلة غاز مستورد استعدادا لتغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركه المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس خالد البدري رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمشرف على التجارة الخارجية بهيئة البترول والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، ونائبا رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكات وللتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس اسامة السمنودى والمهندس محمد خضير.

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