إزالة تعديات ومخالفات بناء على أراضي الدولة في الدقهلية "صور"

تشهد محافظة الدقهلية شن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه يتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إزالة مخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد والإزالة الفورية

وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، لأي مخالفة أو تعدٍ بالبناء، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار الساعة قبل وأثناء وخلال أيام العيد.

وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بميت غمر

وفي هذا السياق تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أعمال إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المركز خلال أيام عيد الفطر، شملت، إزالة حالتين تعدِ على أرض زراعية بالبناء بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 2 قيراط بقرية سنفا، وإزالة سور من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بقرية كفر بهيدة، وفك شدة خشبية لسقف بالدور الثالث العلوي على مساحة 120 متر بقرية ميت الفرماوي، وإزالة حالتين خارج الحيز العمراني بعزبة عفيفي التابعة للوحدة المحلية بميت أبو خالد، وإزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بالبناء بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة قيراط بقرية كوم النور.

كما تابع إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعمل سور بطول 15 مترا وتنفيذ الإزالة في المهد بقرية ميت الفرماوي، وإزالة تعدِ على أرض زراعية ببناء سور وغرفة بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة قيراط بقرية سنفا، ووقف أعمال بناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية كفر المقدام على مساحة 50 متر، وإزالة سور من الصاج مثبت على أعمدة حديدية على مساحة 175 مترا خارج الحيز العمراني بحوض ثابت بندر ميت غمر، وإزالة هنجر على مساحة 80 مترا أرض زراعية بحوض شومان بالجزيرة.

كما قام رئيس المركز بمتابعة أعمال إزالة حالة تعدِ خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط ونصف بقرية دماص، وإزالة تعدِ على أرض زراعية عبارة عن قواعد أسمنتية تمهيدا لعمل أعمدة وسقف جمالون على مساحة 850 مترا داخل شونة قديمة بقرية كفر النصر، وإيقاف أعمال بناء بالدور الأول العلوي داخل الحيز العمراني علي مساحة 100 متر بقرية البوها بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية بأتميدة.

إزالة سور بالبلوك الأبيض بمركز تمي الأمديد



تابع اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد أعمال إزالة سور بالبلوك الأبيض بارتفاع متر على مساحة 430 مترا بالأرض الزراعية بحي الأزهار بمدينة تمى الأمديد، كما تابع أعمال تنفيذ إزالة فورية لتعد على الأرض الزراعية بعمل تاندات حديد وتثبيت مواسير بالأرض الزراعية على مساحة 3 قيراط أرض زراعية بناحية البيضاء، والإزالة بالكامل للتعدي الواقع، وإزالة فورية لبناء غرفتين بالطوب البلوك الأبيض خارج الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 120 مترا بقرية كفر الأمير، وإزالة تعد على أرض زراعية في المهد بعزبة برسوم على مساحة 150 مترا، وإزالة أعمدة حديدية على أرض زراعية بقرية الكمال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعد على الأرض الزراعية ببلقاس

وتابعت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 350 متر بعزبة عرابي بنطاق الوحدة المحلية ببسنديلة، وإزالة تعد على مساحة 300 متر بنطاق الوحدة المحلية في بسنديلة، كما قام الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه بمتابعة أعمال إزالة تعد على الأرض الزراعية بقرية نشا، ومتابعة أعمال إزالة لسور بالبناء بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بناحية تيره التابعة للوحدة المحلية في قرية درين.

إزالة سور بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية في المنزلة

كما تابع الدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة أعمال إزالة سور بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية، بمساحة 200 متر بقرية الخلايفة التابعة للوحدة المحلية في الحوتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إزالة تعد عبارة عن أعمدة وحوائط لعقار بطلخا

وتابع إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا إشراف أحمد إبراهيم نائب رئيس المدينة على أعمال إزالة تعدي عبارة عن أعمدة وحوائط بالدور الثالث عشر بأرض الكاكولا، وأعمال إزالة أعمدة الدور التاسع بأرض العنب على مساحة 80 مترا، وإزالة بناء بالبلوك الأبيض على مساحة 120 مترا على أرض زراعية بطريق الفاخورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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