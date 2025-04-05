محمد الرشيدي يتابع اللمسات النهائية لتجديد حمام سباحة التربية والتعليم تمهيدا لافتتاحه

تابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم يرافقه الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية وأحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة وعماد فكري مدير التعليم الصناعي بالمديرية وضع اللمسات النهائية لأعمال الصيانة والتجديدات ورفع كفاءة حمام سباحة التربية والتعليم تمهيدًا لوضعه قيد التجربة للمرة الأولى اعتبارًا من بعد غد الإثنين

ووجه الرشيدي بإزالة جميع الرواكد ومخلفات البناء، وسرعة تنظيف الحمام من الخارج والداخل استعدادًا لملئه وتجربة دورات التطهير، تمهيدًا لافتتاح السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية له في أقرب فرصة.

يذكر أن هذه المنشأة الرياضية الحيوية المملوكة لمنظومة تعليم الدقهلية والتي خضعت لأعمال تجديد وإحلال وصيانة علي أعلى مستوى ستسهم بشكل مباشر في تقديم خدمات منشودة لطلاب المدارس من أبناء محافظة الدقهلية من مختلف المراحل الدراسية.

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