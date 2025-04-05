السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

حظر سير سيارات البيك أب في شوارع مدينة المنيا

حظر سير سيارات البيك
حظر سير سيارات "البيك أب" في نقل الركاب في المنيا

 أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا يحظر سير سيارات البيك أب المستخدمة في نقل الركاب داخل المدينة، بدءًا من اليوم، ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الانتظار من قبل سكان المنيا، حيث يهدف إلى تحسين نظام النقل الداخلي وتخفيف التكدس المروري.

 

حجز وغرامة 5 آلاف جنيه على السيارات المخالفة في المنيا 

 أكد  محافظ المنيا أنه سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على السيارات المخالفة لهذا القرار، بالإضافة إلى حجزها فورًا، وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المحافظة للحفاظ على سلامة الركاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

مواقف حضارية جديدة في المنيا لخدمة المواطنين خارج الكتل السكنية

 خلال جولته الميدانية، تفقد محافظ المنيا موقف سيارات مراكز الوجه القبلي الواقع أسفل الكوبري العلوي بطريق مصر – أسوان الزراعي، ووجه بدراسة إنشاء مجمع مواقف حضارية جديد خارج الكتلة السكنية، مما سيساهم في تقليل الضغط المروري داخل المدينة.

 

جهود تحسين الانضباط المروري في المنيا 

 شملت جولة محافظ المنيا أيضًا منطقة موقف القرطبي بمنطقة طه السبع، حيث تابع انتظام العمل داخل الموقف، كما وجه بتكثيف حملات الرقابة لمنع العشوائية في النقل، والاستماع إلى شكاوى المواطنين حول احتياجاتهم.

 

خطة تطوير شاملة لمنطقة أبو عرب في المنيا 

 تابع محافظ المنيا أعمال التخطيط المروري بمنطقة أبو عرب، حيث وجه بدراسة شاملة لتطوير المنطقة من خلال إعادة تنظيم الشوارع وتحسين البنية التحتية، وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان سهولة حركة المركبات والمواطنين.

 

خطوات ثابتة نحو تطوير منظومة النقل الداخلي في المنيا 

أكد اللواء كدواني أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة النقل الداخلي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مواقف حضارية وتنظيم خطوط السير وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتحقيق الانضباط وتقليل الازدحام، وتقديم خدمة آمنة للمواطنين.

 

 الاستماع لمطالب المواطنين في المنيا 

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من السيدات من قاطني المنطقة، حيث عرضن بعض المطالب والاحتياجات، وقد وجه المحافظ بتوفير الدعم اللازم لهن، مما يعكس اهتمامه بتلبية احتياجات المواطنين.

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