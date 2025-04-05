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نائب محافظ قنا يتابع مستجدات ملف تقنين الأراضي عبر الفيديو كونفرانس

اجتماع الدكتور حازم
اجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا

​​ عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والمجازر، والصحة العامة، والصرف الصحي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

شارك في الاجتماع كلٌ من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام البيطري، المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتورة فاطمة الزهراء محمد مدير إدارة المجازر والتفتيش، الدكتور أحمد عبد الخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية.

 

الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة
 

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وسير عمل اللجان المختصة، ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن، حيث شدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من معالجة الملفات المتبقية، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع أوضاع المجازر الحكومية وآليات التخلص من المخلفات الناتجة عنها، مؤكدًا أهمية منع التسبب في انسداد شبكات الصرف الصحي، وأهمية العمل على تطوير هذه المنظومة بما يحقق معايير السلامة البيئية والصحية.

وفي ذات السياق، وجه نائب المحافظ بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، خاصة مع دخول فصل الصيف، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لانتشار الأمراض والحشرات، مشددًا على أن هناك تقارير دورية ترفع من إدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة هذه الجوانب وضمان حصول المواطن والدولة على كامل حقوقهم طبقًا للقوانين المنظمة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب محافظ قنا، الشكر والتقدير لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونة على ما يبذلونه من جهود في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حازم عمر نائب محافظ قنا قنا

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