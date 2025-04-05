السبت 05 أبريل 2025
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حقيقة تداول فيديو لبائع مخلل يتهم مسئولي حي غرب الإسكندرية بتلقي رشوة

بائع المخلل خلال
بائع المخلل خلال الفيديو، فيتو

كشف حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد، حقيقة الفيديو الذي تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبائع مخلل يتهم حي غرب بأنه جار عليه وقام بإتلاف وإعدام المخلل دون وجه حق بالكلور، وطلب رشوة للتغاضي عن ذلك.

وأكد الحي أن بائع المخلل قام بنشر الفيديو بعد انصراف حملة مكبرة تضم عده جهات مختلفة بينها الصحة، وجري إعدام المخلل لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وبموافقة البائع بعد أن قرر مفتش الصحة ذلك، وذلك بتقاطع شارع القفال مع البيهقي. 

وأضاف الحي: إن الإعدام وصلاحية المخلل من عدمها يحددها مفتش الصحة الخاص بصلاحية الغذائية، وهو ما تم بالفعل في حضور كافة الجهات المعنية بالحملة، وجري إعدام المخلل بواسطة مفتش الصحة في صندوق قمامة بالكلور، وتحرر محضر بذلك، بالإضافة إلي تحرير محضر عدم وجود ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم وجود اشتراطات عربة بائع متجول.

وأوضح الحي أنه جري إعدام ٢٣ كيلو مخلل متنوع غير صالح للاستهلاك، وأقر البائع عدنان. ع بذلك،  ولكننا فوجئنا بنشر الفيديو المتداول، والذي ادعي ادعاءات يعاقب عليها القانون لكونها غير حقيقية بالمرة، بل وقام بسكب المواد التي جري إعدامها في الشارع قبل أن تقوم الشركة المسئولة برفعه إلي المكان المخصص له، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وذلك رغم إزالة الفيديو من عدة صفحات.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولت فيديو لبائع مخلل يستغيث من مسئولي حي غرب، ويطالب محافظ الإسكندرية بالتدخل وإنقاذه بعد أن جري إعدام بضاعته من المخلل، زاعما ترصد الحي له بعد أن رفض دفع رشوة لمسئولي الحي وكان هذا جزاءه. 

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