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رياضة

تشكيل بايرن ليفركوزن أمام هايدينهايم في الدوري الألماني

تشابي الونسو،فيتو
تشابي الونسو،فيتو

أعلن تشابي الونسو المدير الفني  لفريق بايرن ليفركوزن، تشكيل فريقه أمام  هايدينهايم  التي ستقام  ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين  من مسابقة الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ليفركوزن 

 المباراة ستُقام على ملعب فويت أرينا معقل فريق هايدنهايم، حيث يسعى الفريق المضيف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام  باير ليفركوزن.

 تاريخ مواجهات بايرن ليفركوزن وهايدنهايم

فيما يخص تاريخ اللقاءات السابقة بين الفريقين،  تفوق باير ليفركوزن بشكل واضح، حيث فاز في 3 من المباريات الأربعة التي جمعتهما، بينما فاز هايدنهايم في لقاء واحد فقط، ولم تنتهِ أي مباراة بين الفريقين بالتعادل. 

مع اقتراب نهاية الموسم في الدوري الألماني، تزداد أهمية كل مباراة بالنسبة للفرق حيث يدخل باير ليفركوزن  اللقاء بهدف الحفاظ على مستواه العالي في الدوري والمنافسة على مراكز التأهل للبطولات الأوروبية، بينما يسعى هايدنهايم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التقدم في الترتيب.

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