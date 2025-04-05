التموين: استلام 70 ألف طن قمح محلي بالفيوم في أول أيام الموسم الجديد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 من محافظة الفيوم.

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أولى عمليات التوريد من صومعة طامية بالمحافظة.

ويأتي هذا الانطلاق المبكر نتيجة لطبيعة الفيوم الصحراوية التي ساعدت على نضج المحصول قبل موعده الرسمي.

وصرّح الدكتور فاروق أن الكمية التي تم استلامها في اليوم الأول بلغت نحو 70 طنًا من القمح المحلي الجديد، مشيرًا إلى أن الموسم الرسمي للتوريد سيبدأ على مستوى الجمهورية اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.

وأوضح الوزير أن سعر توريد الأردب لهذا الموسم تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر محفز يعكس اهتمام الدولة بدعم المزارعين المحليين، ويأتي أعلى من أسعار القمح المستورد، بما يشجع على التوسع في زراعة القمح ويعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الوزارة أتمت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال المحصول، من خلال توفير مواقع استلام معتمدة ومجهزة، وضمان سلاسة عمليات التوريد عبر متابعة يومية لضمان انتظام العمل واستقرار السوق.

وقد شهد انطلاق الموسم في الفيوم حضور عدد من قيادات الوزارة، على رأسهم الدكتور أشرف صادق غازي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي – نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل – وكيل وزارة التموين بالفيوم، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة.

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