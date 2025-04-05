الإسكواش، منتخب مصر يصل باكستان للمشاركة في بطولة العالم

الإسكواش، وصلت بعثة المنتخب الوطني للإسكواش إلى باكستان، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، والمقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 10 أبريل المقبل.

وتضم بعثة منتخب مصر كل من:

اللاعبون: إبراهيم القباني - كريم التركي

اللاعبات: فيروز أبو الخير - ملك خفاجي

ويقود المنتخب باسم مكرم المدير الفني، فيما يترأس البعثة يوسف العبد عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش.

وتشهد بطولة العالم مشاركة 22 دولة على مستوى منافسات الرجال والسيدات، وتضم قائمة المنتخبات كل من:

هولندا - فرنسا - سويسرا - سنغافورة - اليابان - هونج كونج - الصين - إنجلترا - إسبانيا - كولومبيا - مالطة - بولندا - رومانيا - سريلانكا - الكويت - إيران - باكستان - أمريكا - ماليزيا - كندا - جنوب أفريقيا، بالإضافة لمنتخب مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.