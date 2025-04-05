السبت 05 أبريل 2025
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محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوجين في المنوفية

محكمة
محكمة

 قررت محكمة جنايات وادي النطرون تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل زوجين بقرية دلهمو التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك لطلب محامو المتهمين بمناقشة الطبيب الشرعي وللمرافعة والاستعداد.

 وكانت محكمة وادي النطرون بدأت منذ قليل أولى محاكمات ثلاث متهمين بقتل زوجين بقرية دلهو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بهدف سرقه الأموال.

 

تفاصيل مقتل زوجين بالمنوفية 

 وفي وقت سابق اعترف المتهمين أنهم قاموا بقتل زوجين داخل منزلهما في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بهدف سرقة المجني عليهما لعلمهما بأن الزوج لديه مبلغ مالي كبير، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان عند دخولهما حجرة المجني عليهما، أحس بهما المجني عليه "الزوج" فقاما بضربه بـ"خطاف موز" كان بحوزتهما، هو وزوجته، وفرا هاربين عقب تنفيذ الجريمة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم. 

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أشمون بمحافظة المنوفية المنوفية قرية دلهمو محافظة المنوفية محكمة جنايات وادي النطرون

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