خالد البلشي يزور الشرقية لعرض برنامجه الانتخابي (صور)

زارخالد البلشي، نقيب الصحفيين، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم السبت محافظة الشرقية لعرض برنامجه الانتخابى.

اللجنة النقابية بالشرقية

وعقد البلشي اجتماعا مع اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين بالمحافظة وعرض برنامجه الانتخابي.

نقيب الصحفيين، فيتو

كما رد البلشي على كل أسئلة أعضاء اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين بالمحافظة ومراسلى الصحف والمواقع الإخبارية بالمحافظة.

خالد البلشي نقيب الصحفيين، فيتو

وقال البلشي إنه تم زيادة ميزانية النقابة لتصل لـ 105 ملايين جنيه سنويا.

وأضاف البلشي: إنه سوف يتم زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة تصل لـ 30 %، وكما عبر البلشى عن سعادته بتواجده مع الصحفيين بالمحافظة.

لن نتهاون ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية

وتابع أن نقابة الصحفيين لن تتهاون وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد منتحلى الصفة والكيانات الوهمية التي تُسىء لمهنة الصحافة.

اللجنة النقابية بالشرقية، فيتو

وعبر أعضاء نقابة الصحفيين والمراسلين المعتمدين للقنوات الفضائية والجرائد والمواقع الإخبارية بالمحافظة عن سعادتهم بلقاء نقيب الصحفيين متمنين دوام التوفيق والنجاح له.

محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين

كما عرض كل من: محمد سعد عبد الحفيظ؛ وكيل نقابة الصحفيين وعمرو بدر والمرشحان لعضوية مجلس النقابة برنامجهما الانتخابى على أعضاء اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين بالمحافظة.

اجتماع البلشي مع اللجنة النقابية بالشرقية، فيتو

وجاء اللقاء بحضور الدكتورة روح الفؤاد محمد رئيس اللجنة النقابية لنقابة الصحفيين الشرقية ووكيلي اللجنة عبد العاطي محمد وحمدي عبد العظيم ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين وأعضاء نقابة الصحفيين والمراسلين المعتمدين للقنوات الفضائية والجرائد والمواقع الإخبارية بالمحافظة.

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