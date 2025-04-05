أول قرار ضد أبطال فيديو التعدي على شاب إفريقي الجنسية بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي على آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط القائم بالنشر عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة القسم وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو دون علمه بحقيقة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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