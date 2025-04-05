مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2025 في القاهرة

أعلن الاتحاد الأفريقي للسباحة عن استضافة مصر لبطولة أفريقيا السادسة عشرة للسباحة للناشئين لعام 2025، والتي ستقام في الفترة من 30 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

تشهد بطولة أفريقيا السادسة عشرة للسباحة للناشئين مشاركة 24 دولة حتى الآن، ما يبرز أهمية الحدث وحجم المنافسة التي ستشهدها والتي يشارك في منافساتها السباحين والسباحات في الفئة العمرية تحت 18 عامًا.

ويواصل الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، العمل على تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لاستضافة البطولة، حيث يبذل جهودًا كبيرة لتوفير الإمكانيات التنظيمية والفنية، لضمان نجاح البطولة بشكل يليق بمكانة مصر الرياضية.

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