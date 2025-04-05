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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل عامل لخلاف على مقاطع فيديو خاصة بأكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل عامل لخلاف على مقاطع فيديو خاصة فى مدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

واعترف المتهم بقتل عامل في مدينة 6 أكتوبر بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل الحادث، فذكر أنه عثر على هاتف محمول ملك المجني عليه، وتواصل معه، وعقب ذلك نشب بينهما خلاف متعلق بفيديوهات زوجية خاصة بالمجني عليه.

 

أضاف المتهم أمام رجال المباحث أن خلافا بينه وبين المجني عليه متعلق بمقاطع الفيديو، وإعادة الهاتف أدى إلى تبادلهما الاعتداء، وخلال التشاجر طعنه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

مقتل شخص داخل مسكنه بأكتوبر

 ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن المتهم عامل، عثر على هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوي على مقاطع فيديو خاصة لمالك الهاتف وزوجته، فتواصل معه، وبدأ في ابتزازه للحصول على مبالغ مالية.

 

وتوصلت التحريات أن المتهم حاول ابتزاز الزوجة أيضا، داخل مسكنها، فنشبت بينه مشاجرة وبين الزوج التي انتهت بمقتل الأخير طعنا بسلاح أبيض.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق

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قاضي معارضات الجيزة 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر

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