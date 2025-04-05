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العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

العثور على رخويات
العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

اكتشف علماء المركز العلمي الوطني لعلم الأحياء البحرية التابع لفرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية مع زملائهم الألمان رخويات غير معروفة سابقا في الجزء الشمالي للمحيط الهادئ.

رخويات غير معروفة سابقا في الجزء الشمالي للمحيط الهادئ

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية إلى أن العلماء اكتشفوا هذه الرخويات في بحر بيرينغ وخندق ألوشيان على أعماق تزيد على 3000 وحتى 4000 متر.

ويقول غينادي كامينيف كبير الباحثين في المعهد: "اكتشفنا في المنطقة المدروسة، ثلاثة أنواع من جنس Axinulus، أحدها جديد على العلم، وقد رصد النوعان Axinulus krylovae وAxinulus oliveri لأول مرة في شرق المحيط الهادئ. وأطلق على النوع الجديد الذي اكتشف في بحر بيرينغ على المنحدرات المحيطية لجزر ألوشيان على أعماق تتراوح بين 3646 و4630 مترا، اسم Axinulus pentagonalis sp. nov. وأن السمة المميزة الرئيسية لهذا النوع هي وجود منحوتة فريدة من نوعها على القوقعة".

ويعتبر خندق ألوشيان، أطول خندق في المحيط، حيث يمتد لمسافة 4000 كيلومتر من جزر كوماندور إلى جزر ألوشيان الشرقية، وأقصى عمق له 7822 مترا. وقد حصل الفريق العلمي الدولي على معلومات جديدة حول حيوانات أعماق البحار في بحر بيرينغ وخندق ألوشيان خلال رحلة AleutBio في صيف عام 2022 على متن سفينة البحوث الألمانية Sonne. ونشرت نتائجها بعد تلخيصها في مجلة Progress in Oceanography.

العثور على 82 نوعا من الرخويات

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي تمكن العلماء خلال هذه الرحلة من العثور على 82 نوعا من الرخويات منها 42 نوعا معروفة، أما البقية فهي أنواع غير معروفة للعلم وتخضع للدراسة.

وتشير هذه النتائج إلى أن خنادق المحيطات العميقة لا تشكل عائقا طبيعيا أمام انتشار معظم أنواع الرخويات في أعماق البحار التي تعيش في الجزء الشمالي من المحيط الهادئ.

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الأحياء البحرية رخويات رخويات غير معروفة الرخويات بحر بيرينغ أعماق البحار

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