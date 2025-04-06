الأحد 06 أبريل 2025
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انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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