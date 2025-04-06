أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

أخبار الاقتصاد اليوم، الذهب عيار 21 يسجل 4410 جنيها، أسباب عدم تأثر الصادرات المصرية بقرارات ترامب الجمركية، سعر الدولار فى المركزى والبنوك المصرية اليوم