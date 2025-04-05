السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

مصرع وإصابة طفلين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

 لقى طفل مصرعة وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكي يقودها أحدهم أعلى الطريق بمدينة الشيخ زايد، بسبب اختلال عجلة القيادة منه، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث مدينة الشيخ زايد 

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها طفل يبلغ من العمر 15 سنة أعلى الطريق بمدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة آخر وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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