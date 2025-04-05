الزمالك بين تحديات كأس العاصمة وطموحات الكونفدرالية.. تغييرات جذرية في تشكيل مباراة مودرن سبورت لحماية القوام الأساسي.. لجنة التخطيط تتحرك مبكرًا لحسم ملف الصفقات الصيفية.. وجلسة لتحديد الراحلين

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، تدريباته، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتُعد هذه المباراة محطة مهمة للفريق الأبيض، رغم أن تركيزه الأكبر منصب على المواجهة المرتقبة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأربعاء المقبل.

تغييرات جذرية في التشكيل لحماية القوام الأساسي

في خطوة استراتيجية للحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين، قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للزمالك، إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفريق في مباراة مودرن سبورت.

ووفقًا لما تم الاستقرار عليه داخل الجهاز الفني، سيخوض الفريق اللقاء بتشكيلة يغلب عليها الطابع الاحتياطي، وذلك لتجنب تعرض القوام الأساسي للإجهاد أو الإصابات قبل موقعة ستيلينبوش المصيرية.

ومن المتوقع أن يشارك في المباراة كل من: محمد صبحي، أحمد حسام، مصطفى الزناري، محمد حمدي، أحمد محمود، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، ناصر منسي، محمود بنتايج، ومحمد عاطف.

الزمالك يدرس خصمه بالفيديو قبل المواجهة

حرص الجهاز الفني على إعداد تقارير فنية دقيقة مدعومة بمقاطع فيديو تحليلية لمباريات مودرن سبورت الأخيرة، بهدف الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه، ورصد طريقته في بناء الهجمات، وكيفية تحركه بالكرة أثناء الاستحواذ، وأهم اللاعبين المؤثرين في تشكيلته.

ويهدف الجهاز الفني من هذا التحليل الدقيق إلى ضمان تفادي أي مفاجآت محتملة، خاصة مع الاعتماد على البدلاء في التشكيل.

رفض التأجيل يضع الزمالك تحت ضغط بدني وفني

جاء رفض رابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة مودرن سبورت، رغم ضيق الوقت قبل مباراة الكونفدرالية، ليزيد من الضغوط على الجهاز الفني للزمالك، فقد كانت هناك محاولات من إدارة القلعة البيضاء للحصول على راحة إضافية للفريق قبل مباراة ستيلينبوش، لكن دون جدوى، الأمر الذي أجبر بيسيرو على إجراء هذه التغييرات واللعب بفريق يضم العديد من الوجوه غير الأساسية.

تحركات لحسم ملف الصفقات الصيفية

بعيدًا عن التحضيرات الفنية، تترقب لجنة التخطيط بنادي الزمالك عقد جلسة مرتقبة مع المدير الفني جوزيه بيسيرو، لمناقشة ملف التعاقدات الصيفية المقبلة، وتهدف هذه الجلسة إلى تحديد احتياجات الفريق من صفقات جديدة، وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتضم اللجنة كلًا من حسين لبيب، رئيس النادي، وأعضاءها: أحمد حسام “ميدو”، حازم إمام، وعمرو الجنايني، وتم الاتفاق على عقد الجلسة فور انتهاء الارتباطات الرسمية للفريق، وعلى رأسها نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، الذي لم يتم تحديد موعده بعد.

تقييم اللاعبين وتحديد الراحلين في نهاية الموسم

من المقرر أن تتضمن جلسة لجنة التخطيط مع بيسيرو مناقشة مستقبل عدد من اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم خلال الموسم الحالي، والذين قد يكونوا مرشحين للرحيل عن صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يتم الاستماع لرؤية المدير الفني الفنية في هذا الملف الحساس، لضمان عدم تكرار أخطاء المواسم السابقة، وبناء فريق متكامل قادر على المنافسة القارية والمحلية.

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