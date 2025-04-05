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فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

فان دام
فان دام

يواجه نجم أفلام الحركة العالمي جان كلود فان دام اتهامات صادمة في رومانيا تتعلق بالاستغلال الجنسي لضحايا الاتجار بالبشر.

وأفادت تقارير بأن الممثل البلجيكي البالغ من العمر 64 عاما متهم بإقامة علاقات جنسية غير مشروعة مع 5 نساء رومانيات كن ضحايا لعصابة إجرامية بقيادة رجل الأعمال الروماني موريل بوليا، الذي يدير وكالة عارضات أزياء مشبوهة.


ووفقا للشكوى الجنائية المقدمة إلى المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT)، تم تقديم النساء الخمس كـ"هدية" لفان دام خلال مهرجان كان السينمائي في فرنسا، حيث كن يعملن كعارضات أزياء في رومانيا.

وأكد المحامي أدريان كوكوليس، ممثل إحدى الضحايا، أن النساء كن في وضع اجتماعي واقتصادي صعب، وأن فان دام كان على علم مسبق بأنهن يتعرضن للاستغلال من قبل الشبكة الإجرامية، مدعما ذلك بشهادات شهود.

وتأتي هذه القضية كجزء من تحقيق روماني موسع بدأ في عام 2020 حول شبكة بوليا المتهمة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرات جنسيا.

وبما أن الواقعة حدثت في فرنسا، فإن الإجراءات القانونية تتطلب موافقة محكمة النقض الفرنسية لنقل التحقيقات إلى رومانيا، حيث قد يستدعى فان دام للإدلاء بشهادته.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من ممثلي فان دام أو من DIICOT رغم انتشار الخبر في وسائل الإعلام العالمية.

يذكر أن فان دام، المولود عام 1960، هو أحد أبرز نجوم أفلام الأكشن في التسعينيات، مثل "بلودسبورت" و"يونيفرسال سولجر"، قبل أن ينتقل إلى الإخراج.

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جان كلود فان دام لاستغلال الجنسي الاتجار بالبشر عارضات أزياء رجل الأعمال الروماني موريل بوليا علاقات جنسية غير مشروعة

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